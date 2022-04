"Conte corteggiato dal Psg, chiede Petrachi come direttore sportivo"

PARIGI (Francia) - Mauricio Pochettino potrebbe lasciare la panchina del Psg, che è alla ricerca di una svolta positiva in Champions League per la prossima stagione. Secondo la stampa francese il club parigino vorrebbe come tecnico Antonio Conte, attualmente al Tottenham, che sarebbe interessato. L'allenatore pugliese però, secondo quanto riportato da Rmc Sport, ha posto svariate condizioni per accettare la corte del Paris Saint-Germain: Conte, il cui stipendio al Tottenham è stimato in 17 milioni di euro, vorrebbe quasi 30 milioni all'anno per lasciare Londra. L'ex allenatore di Juve e Inter vorrebbe lavorare con un direttore sportivo fidato: in particolare sarebbe stato indicato Gianluca Petrachi, ex direttore sportivo della Roma. L'idea di Conte è quella di avere il controllo totale sul mercato del club parigino.