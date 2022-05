"Il Real Madrid valuta la cessione di Casemiro: la Juve tra i club interessati"

Insostituibile in campo per garantire gli equilibri a tutta la squadra, ma inaspettatamente non incedibile. Questo lo strano paradosso di Carlos Henrique Casemiro, per tutti Casemiro, pilastro del Real Madrid da ormai sette anni e riconosciuto tra i migliori “volanti” del mondo.

Real Madrid, Casemiro il sacrificio illustre sul mercato? Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, e in particolare da 'Uol', il centrocampista verdeoro potrebbe venire sacrificato dai Blancos nel prossimo mercato estivo nell’ottica di ringiovanire una linea mediana ricca di blasone e titoli, ma tutt’altro che giovane. Così alla luce dell’imminente rinnovo di contratto del 36enne Luka Modric, la cessione di Casemiro, che ha compiuto 30 anni a febbraio, potrebbe dare ossigeno assai più ossigeno al bilancio rispetto a quanto arriverebbe dalla partenza dell’altro big del centrocampo del Real, ovvero Toni Kroos.

Real a caccia di milioni per il sogno Mbappé Per la prima volta dal suo arrivo in Castiglia, quindi, o comunque da quando, nel 2015, Rafa Benitez lo individuò come l’architrave insostituibile del centrocampo, per poi diventare un perno anche durante l’era Zidane, Casemiro si prepara a vivere un’estate senza la certezza di restare a Madrid. Il presidente Florentino Perez potrebbe valutarne la cessione per finanziare il mercato in entrata, dove ci si aspetta colpi importanti sia in difesa che in attacco, a prescindere dalla fattibilità dell’operazione Mbappé.