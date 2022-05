Paredes si vede a Madrid: "Felice al Psg, ma sogno il Real"

PARIGI (FRANCIA) - C'è anche Leandro Paredes tra i big in uscita dal Psg, che non pare intenzionato a rinnovare il contratto del 27enne argentino in scadenza nel 2023. Per non perderlo a zero il prossimo anno il club parigino potrebbe infatti deciderlo di cederlo già questa estate e l'ex di Zenit, Roma, Empoli e Boca confessa: "Mi piacerebbe giocare nel Real Madrid".