"Mané, non solo Barça: lo vogliono anche Real e Bayern"

Su Sadio Mané, attaccante del Liverpool e della Nazionale senegalese, non ci sarebbe solo il Barcellona: pure il Real Madrid e il Bayern Monaco - stando a quanto riferito da Catalunya Radio - sarebbero sulle tracce del giocatore dei Reds il cui contratto scade nel 2023. I catalani starebbero lavorando per prenderlo tra un anno a zero, ma potrebbero trovarsi a mani vuote.