Juve e Pogba, incontro a Torino: tutti gli aggiornamenti

TORINO - Sono ore e giorni cruciali per il "Pogback", il possibile ritorno di Pogba alla Juventus . Il club bianconero ha le idee chiare: regalare ad Allegri una mezzala di livello top, e chi meglio di Paul che già conosce l'ambiente e che a Torino ha giocato e vinto dal 2012 al 2016. Sarebbe il colpo - o meglio il "polpo" - perfetto per il centrocampo e la Juve si sta muovendo: è in corso un incontro tra i bianconeri e l'entourage del calciatore , guidato da Rafaela Pimenta, signora dei conti del gruppo Mino Raiola.

Juve, incontro per Pogba

Tutto come previsto, nessun cambio di programma, le parti stanno parlando e provando a capire i margini della trattativa, concentrandosi soprattutto sulla fattibilità economica dell'operazione. Un pranzo a Torino, è lì che la Juve lavora per (ri)prendersi Pogba. Ci dovrebbe essere anche Enzo Raiola, cugino di Mino. Il Manchester United, per il rinnovo, e anche il Psg offrirebbero di più della Vecchia Signora, ma il fascino del ritorno a casa può essere la carta vincente che Agnelli vuole giocarsi per convincere il francese. È tutto ancora in divenire, ma la Juve fa sul serio.