In Portogallo sicuri: "Gotze-Benfica, firma in arrivo"

Gotze, niente Milan e Roma: va al Benfica

Gli agenti del trequartista tedesco, che in carriera ha vestito anche i colori di Borussia Dortmund e Bayern Monaco, secondo i report avrebbero trovato l'accordo con le Aquile, pronte a riscattare la clausola rescissoria da 4 milioni di euro inserita nel contratto che lega il giocatore al PSV. Secondo Record l'ex nazionale tedesco potrebbe essere ufficializzato già nella giornata di lunedì. Al PSV dal 2020, Gotze è stato accostato negli ultimi giorni alla Roma come possibile alternativa per il post Mkhitaryan, e allo stesso Milan, in buoni rapporti con il procuratore del giocatore. Al Benfica sarebbe già pronta la maglia numero 10 per lui. Nel ricco palmarés di Gotze, che non è più stato convocato nella Nazionale tedesca dal 2017, spiccano i cinque campionati tedeschi conquistati con Bayern e Dortmund, la coppa del mondo per club del 2013 centrata con la squadra bavarese, e soprattutto il Mondiale vinto nel 2014 in Brasile con un suo gol in finale contro l'Argentina.