"Pjanic, spunta l'Olympique Marsiglia. Il Barcellona lo offre per Koulibaly"

In Spagna si moltiplicano le indiscrezioni sul futuro di Miralem Pjanic: secondo Sport il centrocampista bosniaco non verrà riscattato dal Besiktas e rientrerà al Barcellona dopo una stagione in prestito in Turchia, ma difficilmente resterà in Catalogna. Tra le possibili opzioni future per l'ex Juventus ci sarebbe il Marsiglia, anche se ai blaugrana piacerebbe cederlo al Napoli nell'ambito dell'operazione che porterebbe Kalidou Koulibaly in Spagna.