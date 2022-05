Koulibaly-Pjanic, ecco la strategia del Barcellona

NAPOLI - La speranza è sempre l’ultima a morire e a Barcellona ne hanno fatto un mantra: quando il mercato aprirà (ufficialmente) e cominceranno a sfilare i titoli di testa, sarà possibile intrufolarsi nel futuro, provare a leggerlo con le carte in mano, e capire cosa potrà accadere. Kalidou Koulibaly è l’uomo dei sogni un giorno sì ma l’altro pure e il tormento esistenziale che avvolge Napoli sta per andare in scadenza: nell’agenda di Ramadani e di Adl non esiste una deadline ma la consapevolezza di doversi incontrare, per sapere cosa riserverà il futuro. La vicenda è limpida e il contratto di Koulibaly si dissolverà, se non interverranno fatti nuovi, il 30 giugno del 2023: tredici mesi sembrano tanti e, invece, sono pochi - è nel gioco delle parti - e una decisione arriverà assai prima di quanto si possa sospettare. Il labirinto, in realtà, ha tre vie d’uscita: una porta al rinnovo, uno alla scadenza e l’ultima, quella alla quale il Napoli vorrebbe sottrarsi disperatamente, condurrebbe ad una cessione. Il Barça è virtualmente sull’uscio di Castel Volturno, «origlia» per quel che può o pazientemente se ne sta a graffiare sul calendario: Sport, in Spagna, ribadisce concetti già noti, però anche chi è «mes que un club» è costretto a tergiversare. Per ora, vale tutto ciò ch’è stato detto, ieri attraverso il Corriere dello Sport-Stadio, da Falì Ramadani, il manager di Koulibaly: «Le quotidiane notizie che riguardano Koulibaly e appaiono sistematicamente sui media mi spingono, in qualità di rappresentante del calciatore, ad una semplice precisazione. In questo momento, non c’è alcuna trattativa con altri club che attiene al futuro dio Koulibaly e siamo in attesa di incontrare il presidente del Napoli per definire la soluzione migliore per il calciatore e per il club».