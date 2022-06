Ramsey, tra futuro in dubbio e il Mondiale: "Ce l'abbiamo fatta"

Grazie al successo ottenuto per 1-0 contro l'Ucraina , il Galles ha conquistato la storica qualificazione al Mondiale che si disputerà in Qatar. Un successo che permette ai Dragoni di tornare nella massima competizione internazionale 64 anni dopo l'ultima apparizione e facendo entrare nella storia Bale e compagni. In campo, per tutti i 90' di gioco contro l'Ucraina, c'è stato anche Aaron Ramsey che una volta smaltita la festa per il traguardo raggiunto dovrà fare il punto della situazione con i suoi agenti per capire cosa fare in futuro.

Ramsey festeggia sui social

Il centrocampista gallese classe 1990 è al settimo cielo per la qualificazione raggiunta grazie ai playoff e già si immagina in Qatar a sfidare Inghilterra, Iran e Stati Uniti nel gruppo B della rassegna Mondiale. "Ce l'abbiamo fatta" ha scritto Ramsey su Instagram, poi tante stories sui social per festeggiare lo storico traguardo. "Incredibile che il piccolo e vecchio Galles sia ai Mondiali. Abbiamo realizzato il nostro sogno".

Ramsey, quale futuro

Come detto, però, prima di affrontare i Mondiali in Qatar Aaron Ramsey dovrà risolvere il rebus sul futuro. Dopo la stagione portata a termine con i Rangers, con la finale di Europa League persa contro l'Eintracht Francoforte ai rigori per l'errore del gallese dagli undici metri, il 31enne deve venire a capo della situazione contrattuale con la Juventus, che lo ritiene ai margini del progetto. Rientrato alla casa base dopo il prestito in Scozia, Ramsey valuterà le diverse opzioni e prenderà una decisione. Dal canto suo la Juve vorrebbe percorrere quella della risoluzione anticipata di un anno, ma non è escluso un nuovo prestito per arrivare poi in scadenza o addirittura una cessione a basso costo per segnare una plusvalenza minima col classe '90 arrivato a Torino nel 2019 a parametro zero.