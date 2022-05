Rangers, Ramsey "sconvolto" dopo il rigore sbagliato: ora il ritorno alla Juve

Aaron Ramsey nel mirino dei tifosi dei Rangers dopo l'errore letale nella finale di Europa League contro l' Eintracht Francoforte : entrato nel finale del secondo tempo supplementare proprio per calciare il penalty, il centrocampista gallese in prestito dalla Juve si è fatto parare il tiro da Trapp, condannando i suoi. Sui social si scatenano le ironie dei tifosi, mentre la squadra, compreso l'allenatore Van Bronckhorst , si schierano compatti in sua difesa.

Rangers: Ramsey "sconvolto" dopo l'errore ma tifosi durissimi

"Aaron è sconvolto, è a pezzi - ha rivelato il centrocampista John Lundstram dopo il match-. Ma è una lotteria, chiunque avrebbe potuto sbagliare. E' toccato a lui". I tifosi sui social non lo perdonano, c'è chi lo bolla come "Cavallo di Troia", "Ha il DNA dell'Arsenal", "400mila sterline a settimana per questo". Il tecnico della squadra scozzese, Giovanni van Bronckhorst, ha preso le difese del giocatore: "Avevamo preparato bene i penalty, Barisic è uscito ed era il primo tiratore. Alcuni giocatori non se la sentivano di calciare, mentre Ramsey si è preso la responsabilità di tirarlo. Ora è davvero giù, tutti stanno male, sono delusi, lo abbiamo visto nello spogliatoio. Ha preso la responsabilità di calciare, puoi segnare o sbagliare. Purtroppo per noi non ha segnato".

Ramsey, ora il ritorno alla Juve

Errore a parte, l'esperienza di Ramsey a Glasgow è stata da dimenticare. Il giocatore ha disputato in tutto tra campionato e coppe 13 partite, mai interamente, e non è riuscito ad incidere anche per una serie di infortuni che lo hanno limitato. L'ex Arsenal tornerà a Torino, alla Juventus, al termine del prestito: sotto contratto fino al 2023, non rientra nei piani di Massimiliano Allegri e il suo futuro resta in dubbio, non si esclude una rescissione consensuale entro l'estate.