Juve, per Ramsey altro infortunio: il riscatto Rangers si allontana

Ramsey di nuovo ko: in estate torna alla Juve

Approdato nei Rangers nella sessione invernale di mercato dopo una prima parte di stagione in bianconero costellata dagli infortuni, Ramsey sperava in un impatto diverso all'Ibrox Stadium, ma le condizioni fisiche lo hanno frenato subito a febbraio. Le due reti nelle ultime gare di campionato sembravano aver rialzato le sue quotazioni, ma il nuovo problema muscolare dopo 40' del match di coppa ha messo ora a serio rischio il suo riscatto da parte dei britannici. Da Glasgow filtra scetticismo e con ogni probabilità Ramsey, che ha un contratto con la Juve fino al 2023, tornerà a Torino a giugno e non sarà semplice trovargli una nuova sistemazione in estate. Oltre a Ramsey anche Marko Pjaca, attualmente in prestito al Torino, potrebbe ritornare alla base dopo una stagione deludente in granata.