Di Maria prende tempo: "Juve? Vediamo cosa succede dopo le vacanze"

Il futuro di Angel Di Maria potrebbe presto tingersi di bianconero, con la Juventus che si è fatta sotto in maniera decisa con l'entourage del Fideo per portarlo alla corte di Massimiliano Allegri. Affare a zero, grazie al suo stato da free agent dopo la scadenza contrattuale col Paris Saint-Germain, il fantasista argentino potrebbe presto convolare a nozze con la Juventus, ma dal ritiro dell'Albiceleste non trapela alcun dettaglio sul possibile accordo.

Di Maria: "Juve? Vedremo"

Intervistato da TyC Sports, Angel Di Maria è stato bravo a dribblare le domande di mercato, lasciando ancora qualche dubbio sull'esito delle trattative con la Juventus. Rispondendo alle domande, il fantasista ha infatti sottolineato: "Non ho nulla in testa, l'ho detto l'altro giorno. La mia testa è sulla nazionale. Vediamo cosa succederà. La mia famiglia deve stare bene, sono passato per grandi club e la mia famiglia è sempre stata con me. Voglio un posto in cui tutti siamo felici, io e loro. Penso alla Nazionale, poi alle vacanze e dopo vedremo".

Sull'esperienza terminata al Psg ha ribadito: "Sarei rimasto volentieri. C'erano questi due anni di contratto che ballavano, già a gennaio avevo comunicato la mia intenzione di restare al Psg. Ci saranno tanti giocatori che lasceranno il Paris, con me è stato facile. Se mi ha fatto male? Un po' sì, ma mi ha dato una notte speciale".

Di Maria prepara l'addio all'Argentina

Nel corso della lunga intervista a TyC Sports il Fideo ha anche sottolineato che quello in Qatar sarà il suo ultimo Mondiale: "Credo che si chiuda qualcosa con il mondiale, l'ho detto molte volte. Sarà l'ultimo sicuramente. Ho ottenuto ciò che volevo ottenere. Mi manca un passettino, un sogno, che voglio compiere. Ma ci sono tanti giovani forti che cercano un posto e niente, sarebbe molto egoista per me non lasciarglielo".