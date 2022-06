Juve, le lacrime di Chiellini: "Con Buffon, Bonucci e Barzagli fatta la storia"

Chiellini commosso: "Con Buffon, Bonucci e Barzagli si è fatta la storia della Juve"

A pochi giorni dall'ultima partita ufficiale in bianconero, avvenuta contro la Fiorentina l'ormai ex numero tre della Juve riflette, commentando una foto che lo ritrae insieme ai suoi ex compagni di reparto: "Penso che questa immagine farà scendere una lacrimuccia ancora per qualche anno ai nostri tifosi...".

Juve, Chiellini: "Buffon e Bonucci speciali, Barzagli una roccia"

Chiellini ha quindi analizzato, uno per uno, il proprio rapporto coi sui ex compagni della famosa "Bbc": "Buffon è colui insieme al quale ho condiviso più partite. Gigi è, genuino, è vero, è speciale: è in grado di coinvolgerti in tutto ciò che dice e che fa. Leo Bonucci è il secondo, per numero di presenze, con cui ho trascorso la maggior parte della mia carriera. Barzaglione? E' sempre stato la nostra roccia: era autorevole, riusciva a imporsi coi più giovani, coi giocatori sudamericani e con tutti i più burloni del gruppo. E lo faceva con una leggerezza mai scontata: lo chiamavamo il nostro ambasciatore in Sud America, perché riusciva a realazionarsi coi compagni di squadra americani con una naturalezza incredibile. Gli venivano fatti un sacco di scherzi, ma questo era sinonimo di quanto gli si è voluto bene. Con Bonucci il mio rapporto è strepitoso, la vittoria degli Europei è stata qualcosa per la quale ancora oggi mi emoziono. Lui ha superato ostacoli insormontabili ed è rimasto in piedi quando tutti gli davano contro. La foto in cui mangiamo la pastasciutta in vacanza dopo il successo contro gli inglesi? A lui piace un po' provocare, eravamo entrati in clima vacanziero. Io forse avrei evitato di farla...".