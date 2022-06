Adesso tutti vogliono Gnonto. E meno male che la Nazionale non serve

Fiorentina, Sassuolo, Monza, Friburgo, Hoffenheim: sono le società che si interessano a Willy Gnonto dopo il suo esordio boom in azzurro. E meno male che la Nazionale non serve, secondo alcuni scienziati del pallone annidati nelle società che vedono il Club Italia come un fastidioso ostacolo da scansare lungo le loro strade, spesso poco luminose e altrettanto spesso lastricate di fiaschi stranieri. Per non dire dei tecnici che o non si accorgono dei talenti cresciuti in casa o non hanno il coraggio di metterli alla prova, inducendoli a cambiare aria. Mancini, invece, di coraggio ne da vendere: lo confermano i sei debuttanti assoluti (Cancellieri, Dimarco, Frattesi, Gnonto, Pobega, Ricci) lanciati in un colpo solo contro la Germania, indicata come una delle favorite del prossimo mondiale. Sarà sempre un bel giorno il giorno in cui molti club capiranno non a parole, ma con i fatti, di quanto una Nazionale forte sia fondamentale per l'intero movimento. Altro che snobbarla.