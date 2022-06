"Juve e Atletico condannate a capirsi per Morata, ma non c'è accordo"

È un vero e proprio rebus la situazione di Alvaro Morata in casa Atletico Madrid , con i Colchoneros che non vorrebbero trattenerlo contro la sua volontà e l'attaccante spagnolo con la testa altrove. L'obiettivo per l'ex Chelsea e Real sarebbe quello di non trovarsi costretto ad andare in ritiro, il prossimo 10 luglio, con la squadra di Simeone, ma la risoluzione dei problemi di mercato è ancora lontana. La Juventus resta alla finestra, e come sottolineato da Marca sarà una vera e propria partita a scacchi per arrivare all'accordo.

Juve-Atletico-Morata, un triangolo caldo

Tutti vogliono la stessa cosa, ma nessuno sarebbe disposto a fare un passo indietro per venirsi incontro. Se l'Atletico ha più volte ribadito che Alvaro Morata non rientra nei piani tecnico-tattici di Simeone, dall'altra parte la Juventus vorrebbe trattenere il 9 per dare continuità al lavoro fin qui fatto in bianconero. Ma l'operazione, questa volta, può non concludersi con un prestito. I Colchoneros, infatti, chiedono 35 milioni per la cessione definitiva, ma la Juve indietreggia e ne può mettere sul piatto massimo 20. Entrambe conoscono però i punti di debolezza dell'altra. Secondo quanto riferito da Marca, infatti, da settimane va in scena un tira e molla continuo tra i due club, che vorrebbero giocare l'una sull'altra nel tentativo di uno spiraglio verso un passo falso. Dalla Spagna, dunque, sono certi che le due società alla fine saranno costrette a capirsi e a trovare l'accordo per il futuro di Morata, col ds degli spagnoli che ha aperto la porta ai bianconeri.

Morata, la Juve pensa allo scambio

La posizione dell'Atletico Madrid sembra di quelle inamovibili. Il club spagnolo, infatti, ha l'obiettivo di ammortizzare quanto più possibile l'operazione che ai tempi costò alla società 65 milioni versati al Chelsea. Ecco perché quei 35 milioni per Morata sembrano essere il giusto prezzo che però, come ribadito più volte, per la Juventus sarebbero eccessivi. La Vecchia Signora, per giungere all'accordo, avrebbe anche messo sul piatto delle pedine di scambio come Moise Kean, ma Marca ha sottolineato che l'attaccante bianconero non rientra tra le preferenze di Simeone. Per la soluzione, dunque, potrebbe tardare ad arrivare, ma sembra chiaro che i club saranno costretti a desistere per giungere all'accordo che possa giovare le parti, con Morata in mezzo che attende fiducioso.