Juve: torna il vernissage di agosto a Villar Perosa

Dopo due anni di assenza a causa della pandemia, torna il vernissage di Villar Perosa per la Juve . Ad annunciarlo è stato Marco Ventre , sindaco del feudo bianconero che, dal 1959, ha sempre ospitato l'amichevole pre-campionato della Signora, spesso proprio il giorno di Ferragosto. Una tradizione fortemente mantenuta dalla famiglia Agnelli . La partitella in famiglia questa volta si svolgerà il 3 agosto anche perché quest'anno il campionato di Serie A comincia proprio a cavallo del 15.

Il Sindaco di Villar Perosa: “La nostra storia bianconera”

La Juve di Massimiliano Allegri dovrà scegliersi l'avversaria tra Primavera e Under 23, ma potrebbe anche essere un mix delle due selezioni. Marco Ventre così su Facebook ha rivelato il ritorno di una partita che è sempre bella, non solo per ciò che si vede in campo e sugli spalti, ma anche perché la dirigenza bianconera si lascia andare a dichiarazioni importanti. “Vernissage Juve a Villar Perosa...3 agosto 2022. Un legame vero, la nostra storia bianconera”.

Dopo le amichevoli in giro per il mondo, sarà l'occasione per vedere una Juve probabilmente quasi al completo, con i nuovi acquisti. Con il motore quasi pronto per iniziare il campionato che deve essere necessariamente di riscatto. Nell'atmosfera ovattata delle montagne che, quel giorno, però, viene scossa dalle trombette e dalle urla di giovani e anziani di fede juventina.