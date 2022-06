Dall'Inghilterra: "Botman-Newcastle, svolta alla trattativa con 30 milioni"

Sven Botma n continua a essere il nome caldo sulla lista di mercato del Milan che però, come sottolineato dall'Inghilterra, dovrà fare i conti con l'insistenza del Newcastle . I Magpies, come evidenziato dal Daily Mail, avrebbero infatti deciso di andar forte sul difensore olandese che negli scorsi giorni ha considerato la sua esperienza al Lille ormai al capolinea.

Newcastle, 30 milioni per Botman

Mentre il Milan si concentra su altri obiettivi di mercato come Renato Sanches, il Newcastle ne approfitta per piazzare la zampata vincente su Botman. Secondo quanto riferito dal Regno Unito, infatti, gli inglesi sarebbero pronti ad avanzare l'offerta ufficiale di 30 milioni al Lille per arrivare al difensore classe 2000. Dopo l'affare da 15 milioni di sterline che ha portato Matt Targett alla corte dei bianconeri d'Inghilterra, la società in mano a Public Investment Fund è pronta al nuovo acquisto per beffare il Milan di Stefano Pioli.

Botman-Milan, problema di budget

C'è però ancora qualche spiraglio per i rossoneri per arrivare a Botman. Consapevole di dover accelerare per non vedere sfumare il difensore, la società meneghina ha dalla sua la volontà del giocatore di vestire la maglia rossonera. Ma la pazienza del Lille non è di certo infinita e la trattativa intavolata per il doppio colpo Botman-Sanches deve essere chiusa al più presto. Al momento ciò che frena il club campione d'Italia è il rebus sul budget da dedicare al mercato, col passaggio di proprietà da Elliott a RedBird che ha rallentato una serie di movimenti che solo qualche settimana fa sembravano in dirittura di conclusione.