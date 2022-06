Botman, sorriso rivelatore sul Milan: "Spero di avere novità al più presto"

Nel mirino del Milan da ormai parecchi mesi e diverse sessioni di mercato, Sven Botman avrà guardato con particolare interesse e un pizzico di rimpianto i festeggiamenti dei giocatori rossoneri per la conquista dello scudetto 2021-’22.

Milan-Botman, sarà la volta buona? Il difensore olandese, sotto contratto con il Lille fino al 2025, è stato vicino al trasferimento in Italia sia la scorsa estate che a gennaio, salvo doversi arrendere prima alla volontà del club francese di non farlo partire e poi a quella del Milan di rinviare alla sessione successiva gli investimenti di mercato e di dare fiducia a Pierre Kalulu per la sostituzione dell’infortunato Simon Kjaer.

Sven Botman chiama il Milan Una scelta ripagata dai fatti, ma in vista della prossima stagione il reparto difensivo dovrà essere potenziato e la trattativa per Botman sta per essere riallacciata, complice la volontà del giocatore di misurarsi in una squadra con ambizioni superiori, espressa nel corso delle interviste rilasciate durante il ritiro dell’Olanda.