Gattuso nuovo allenatore del Valencia: il comunicato ufficiale

VALENCIA (Spagna) - Sarà Gennaro Gattuso a guidare il Valencia nel prossimo campionato di Liga spagnola. L'ex allenatore del Napoli, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2024 , avrà il compito di riportare gli 'Els' ai fasti di un tempo: per Gattuso si tratta della sua terza esperienza all'estero da allenatore, dopo quelle in Svizzera al Sion e in Grecia all' OFI Creta . L'ufficialità è stata comunicata dal club spagnolo tramite una nota sui propri canali ufficiali.

Gattuso al Valencia: "Orgoglioso di allenare un club centenario"

Gattuso al Valencia: il comunicato

"Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con Gennaro Gattuso che diventerà l'allenatore della prima squadra per le prossime due stagioni, fino al 30 giugno del 2024. Gennaro Gattuso (9 gennaio 1978, Italia) è arrivato al club dopo una lunga carriera sia come giocatore che come allenatore. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha iniziato la sua carriera da tecnico nel 2012 e ha allenato squadre come il Milan e il Napoli, con cui ha vinto la Coppa Italia nel 2020".

Valencia sempre più 'Made in Italy'

Con l'ufficialità arrivata da una manciata di minuti, Gennaro Gattuso diventa il 14° italiano a rappresentare il Valencia, il terzo allenatore dopo l'esperienza di Claudio Ranieri (trionfo in Copa del Rey nel 1999) e Cesare Prandelli. Il primo giocatore nostrano a calcare il prato del 'Mestalla' è stato Amedeo Carboni che, 348 presenze complessive fra il 1997 e il 2006, è diventato lo straniero con più presenze nella storia del club spagnolo. Dopo di lui importante l'esperienza di Emiliano Moretti (172 presenze in cinque stagioni), meno quelle di Fiore, Di Vaio e Corradi. Tra gli attaccanti spicca il buonissimo anno e mezzo di Simone Zaza (19 gol in 59 presenze) e le fugaci apparizioni di Cristiano Lucarelli, Tavano e Cutrone. Tra le esperienze più recenti degli italiani al 'Mestalla', si ricordano quelle di Cristiano Piccini (ora alla Stella Belgrado ma falcidiato dagli infortuni nella sua parentesi spagnola) e Alessandro Florenzi: 14 le presenze in maglia 'Els' per il terzino destro del Milan campione d'Italia.