"Barcellona, Xavi scarica Piqué: vuole Koundé dal Siviglia"

Secondo Mundo Deportivo, nella rivoluzione del Barcellona annunciata dall'allenatore Xavi, rientrerebbe anche la bandiera Gerard Piqué, cresciuto nell'inesauribile vivaio dei catalani, con i quali ha vinto tutto. Al centrale difensivo, il tecnico dei blaugrana avrebbe comunicato che non rientra più nei piani e che, pertanto, la prossima stagione non partirà titolare. Piqué, durante in incontro a quattr'occhi, avrebbe risposto all'allenatore: "Farò vedere che ti sbagli". Per sostituire lo storico difensore spagnolo, il preferito del tecnico blaugrana sarebbe il francese Jules Koundé del Siviglia, classe 1998.