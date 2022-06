"Il Barcellona pensa all'addio di Piqué: futuro incerto"

BARCELLONA - Il Barcellona potrebbe a sorpresa privarsi di uno dei suoi giocatori più importanti, ovvero Gerard Piqué. Secondo quanto riportato da As, infatti, il difensore spagnolo è diventato un caso per il club blaugrana che è incerto su come gestire il suo futuro. Oltre ai ripetuti problemi fisici della scorsa stagione, Piqué crea diversi problemi al Barcellona con i suoi scandali fuori dal campo, come la recente separazione da Shakira a causa di alcuni tradimenti da parte del calciatore spagnolo. Non solo, Piqué riceve attualmente uno stipendio da 19 milioni netti a stagione, a 35 anni e con ancora due anni di contratto rimasti: una sua partenza darebbe spazio al Barcellona per ingaggiare altri giocatori.