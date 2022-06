Lang frena: "Milan? Nessun accordo, amo Bruges e non so se lasciarlo"

Noa Lang ritratta e frena, in maniera drastica, tutte le voci di mercato che lo hanno visto come protagonista nelle ultime ore. Dopo il primo gol siglato con la maglia dell'Olanda, il fantasista del Club Bruges si era detto pronto a lasciare il Belgio per una nuova avventura, ma poche ore dopo ha svelato di avere ancora qualche dubbio.

Lang: "Milan? Nessun accordo"

Dato ormai a un passo dal Milan, club col quale potrebbe crescere in un campionato di livello superiore rispetto alla Pro League belga, Lang ha smentito qualsiasi accordo con i rossoneri. Intervistato dal quotidiano olandese Nu, il classe '99 ha infatti sottolineato: "Non c'è accordo con il Milan o altro. Non so da dove arrivino queste notizie. Col Club Bruges l'accordo è che deve arrivare una proposta di trasferimento. Voglio continuare a crescere e farlo in un altro campionato".

Lang giura amore al Bruges

Nel corso dell'intervista rilasciata al quotidiano in patria, Noa Lang ha poi svelato di non essere ancora al 100% sicuro di lasciare il Club Bruges: "Non sono ancora sicuro di lasciare il Club Bruges. Se dovrò parlare con loro, lo faro con tutto il mio amore perché amo il club e ho sempre dato il massimo". Il timore di Lang, infatti, è trasferirsi e non aver poi lo spazio per farsi notare in vista del Mondiale: "Devo continuare a crescere. Se vado in un club più grande, probabilmente diventerò un calciatore migliore. Poi mi alleno e gioco con maggiore intensità. Vedo solo benefici verso il Mondiale. Ma ripeto: se vado in un altro club, voglio anche giocare".