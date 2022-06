Di Maria esce allo scoperto: "La Juve è il top in Italia, la Roma..."

"No, questa non mi interessa". È la reazione di Angel Di Maria alla vista della maglia della Roma , mostratagli dal presentatore del programma di Espn 'Playroom', che tira puoi fuori una casacca della Juve : "Questa arriva a proposito... È il club più grande d'Italia, è una delle squadre interessate a me. Al momento sto riflettendo , ma mi concentro sulle vacanze e la famiglia". Prossimo all'addio al Paris Saint-Germain (il contratto scadrà formalmente il prossimo 30 giugno), per la prima volta 'El Fideo' esce allo scoperto circa un possibile futuro a Torino.

Di Maria, la Juve resta in sospeso in attesa del segnale definitivo

Di Maria-Juve, la situazione

Come noto, la Juventus è venuta incontro alle esigenze del fuoriclasse argentino, desideroso di giocare un'ultima stagione in Europa, anche per vivere il Mondiale in Qatar con l'Albiceleste da protagonista, prima di far ritorno in patria, nell'amato Rosario Central recentemente passato sotto la guida tecnica di un grande ex bianconero, Carlos Tevez. Arrivabene e Cherubini hanno offerto a Di Maria un contratto annuale con opzione di rinnovo per una seconda stagione, ma il Fideo - nel programma di Espn - ha preferito non sbilanciarsi ulteriormente.

Di Maria, ci siamo. Ma la Juve deve vendere