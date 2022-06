Neymar, scaricato dal Psg ma troppo costoso per essere venduto

È l’ultimo esponente di un calcio che forse non esiste più. Quello del ‘fùtbol bailado’, dei fantasisti che in ogni parte del campo proprio non resistevano a fare la giocata, il dribbling spettacolare, a regalare ai propri tifosi un momento diverso, una scossa. Di giocatori come Neymar non ne esistono più, ne sono nati dei mini cloni (vedi Vinicius), ma il calcio si è evoluto (in bene o in peggio non si sa), richiede un’applicazione diversa, più concretezza, meno ‘bling bling’. Anche al Psg, parola del presidente Nasser Al Khelaifi, che ha usato l’espressione di cui sopra proprio per far capire che a Parigi non arriveranno più stelle dal nome altisonante o giocatori da copertina. Senza fare il nome di Neymar, ma facendo intendere che semmai dovesse arrivare qualcuno che vuole il brasiliano lui non si opporrebbe. E nemmeno il nuovo ‘consulente’ Luis Campos, che di fatto fa il direttore sportivo e che non ha tutta questa grande stima per O Ney.