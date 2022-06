Criscito raggiunge Insigne: arriva l'ufficialità con il Toronto

TORONTO - "Benvenuto a Toronto, Mimmo". Così il club canadese annuncia ufficialmente di aver ingaggiato Domenico Criscito, che lascia il Genoa dopo aver risolto il suo contratto negli scorsi giorni. L'ormai ex difensore rossoblù, 35 anni e con 498 presenze e 50 gol nelle ultime 15 stagioni, si ritroverà come compagno di squadra Lorenzo Insigne, ex capitano del Napoli. "Il Toronto FC - si legge sul sito ufficiale - annuncia di aver ingaggiato il difensore nazionale italiano Domenico Criscito con un contratto fino al 2023. Criscito occuperà uno spazio nel roster internazionale e si unirà al club in attesa della ricezione del suo certificato di trasferimento internazionale (ITC)".