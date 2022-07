Cerezo, messaggio a Ronaldo: "Con Molina l'Atletico ha chiuso il mercato"

Atletico Madrid, Cerezo chiude il mercato

L’appello sembra essere stato raccolto dal presidente Enrique Cerezo, che durante la presentazione di Molina ha pronunciato parole molto chiare a chiusura del mercato della squadra, arrivando anche a ripetere per due volte il concetto…: “Con l’acquisto di Molina il nostro mercato si chiude. Ripeto agli amici giornalisti che con questo affare la nostra dirigenza ha inserito l’ultimo tassello che ci mancava”.

"Molina era la nostra prima opzione"

Insomma, come chiudere a Ronaldo… senza parlare di Ronaldo e mandando un messaggio molto forte a media e tifosi. La telenovela si chiuderà qui? Lo si saprà nelle prossime settimane, ma intanto ci sono parole dolci anche per Molina:

“Mi congratulo con il nostro direttore Andrea Berta, che è riuscito ad assicurarsi la nostra prima opzione per il ruolo di esterno destro difensivo, che era l'unico nel quale non avevamo due giocatori".