"Chelsea, Tuchel si muove in prima persona per Gvardiol"

Un nuovo nome si aggiunge al valzer dei difensori centrali che sta animando il calciomercato europeo. È quello di Josko Gvardiol, che in realtà nome nuovissimo non lo è, ma che sembra aver scalato parecchie posizioni nel gradimento del Chelsea.

"Chelsea, Tuchel si muove per Gvardiol"

Secondo quanto riportato dall’’Express’, infatti, a prendere in mano la situazione è stato direttamente il manager dei Blues, Thomas Tuchel, che avrebbe preso contatti in via diretta con il Lipsia e con lo stesso giovane difensore croato per accelerare l’arrivo a Stamford Bridge di un altro centrale dopo Kalidou Koulibaly.

