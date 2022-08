"Ramsey, Nizza a un passo: accordo verbale raggiunto"

Ramsey: dai disaccordi con Allegri alla Juve al prestito in chiaroscuro coi Rangers

Ramsey era tornato alla Juve dopo l'esperienza in prestito di metà stagione scorsa al Glasgow Rangers, che ha deciso di non riscattarlo. Lo scorso 26 luglio, la rescissione consensuale col club bianconero. Qui era entrato "in conflitto" coi metodi di allenamento di Massimiliano Allegri per sua stessa ammissione. Ramsey aveva infatti confidato in un'intervista rilasciata durante un ritiro col Galles: "In Nazionale so tirare fuori il meglio perché trovo gente che mi ha allenato da una vita e sa cos'è meglio per me. Se mi si chiede una prestazione 'di quantità', poi ho bisogno del giusto tempo di riposo per recuperare".