Guti controcorrente: "Ronaldo all'Atletico? Sarebbe un affare per tutti"

Il passare dei giorni avvicina però sempre di più Ronaldo alla permanenza, anche se è facile immaginare che le voci su un possibile, nuovo trasferimento accompagnerà gli ultimi giorni di trattative. Una delle ipotesi ancora in piedi è quella legata all’ Atletico Madrid , sebbene il recente exploit di Alvaro Morata , autore di una tripletta nell’amichevole contro la Juventus, e in generale le difficoltà economiche legate all’operazione rendano particolarmente problematica un’operazione comunque malvista dai tifosi atletisti, che hanno preso posizione nettamente contraria all’arrivo di Ronaldo al Metropolitano anche attraverso striscioni piuttosto eloquenti.

"Ronaldo-Atletico Madrid coppia perfetta"

Ad andare controcorrente è però un’ex gloria del Real Madrid come Guti, ora opinionista per Dazn Spagna, secondo il quale l’approdo di Ronaldo all’Atletico sarebbe un affare per tutti: “L’Atletico è una grande squadra che ha bisogno di un grande attaccante, Ronaldo sicuramente lo è. Io dico ‘perché no?’ Penso che sarebbe una bella coppia. Penso che alla fine ognuno cerchi la sua strada e cerchi il meglio per sé e per la sua famiglia".