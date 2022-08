"United addio a Rabiot: ora è Pulisic l'obiettivo”

Messo definitivamente da parte il centrocampista della Juve Adrien Rabiot, a causa delle richieste troppo alte da parte della mamma-agente Veronique, il Manchester United guarda altrove per rinforzarsi. Secondo The Athletic, i Red Devils avrebbero messo nel mirino Christian Pulisic, capitano degli Stati Uniti e giocatore dei rivali del Chelsea. Su Pulisic si sono avvicinate negli ultimi giorni anche la stessa Juve, Newcastle e Atletico Madrid. Lo United vorrebbe prenderlo in prestito.

“Pulisic stanco della panchina con Tuchel” Pulisic è arrivato al Chelsea nel 2019 dal Borussia Dortmund. Con Tuchel, però, le cose non sono andate particolarmente bene per il 23enne: troppe panchine mentre lui vuole giocare più minuti possibili prima della Coppa del mondo in Qatar. L'esterno è il giocatore più costoso del continente nordamericano. Ed è un calciatore determinante per gli Stati Uniti che si avvicinano al Mondiale. Ma nel Chelsea, nelle prime due uscite stagionali, è sempre partito dalla panchina.