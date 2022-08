"Anche Juve e Milan interessate a Pulisic del Chelsea"

Ci sarebbe anche Christian Pulisic tra i giocatori che piacciono particolarmente a Juventus e Milan. A rivelarlo è il Daily Mail. Che, per la precisione, parla dell'attaccante esterno statunitense in chiave Newcastle United, club che - si sa - avrebbe le disponibilità economiche per chiudere la trattativa col Chelsea e col giocatore...

"Su Pulisic c'è il Newcastle, ma lo statunitense è attratto da Juve e Milan" "In realtà Pulisic - scrive la testata britannica - una volta appreso dell'interesse nei suoi confronti proveniente dalla Serie A, ha dimostrato freddezza in merito all'eventualità di trasferirsi tra i Magpies. Il motivo? Lo statunitense amerebbe confrontarsi in un paese straniero, provare nuove esperienze calcistiche e, soprattutto, non rinunciare alla prossima Champions League".