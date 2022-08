“Barcellona, senza cessioni salta la convocazione di Koundè”

Niente trasferta a San Sebastian contro la Real Sociedad per Jules Koundè. Il neo acquisto del Barcellona non può infatti venire iscritto perché i blaugrana non sono ancora riusciti a cedere nessuno. Tra gli altri, lo ricordiamo, c'è Memphis Depay, che non ha ancora trovato l'accordo sull'ingaggio con la Juve. Il Barcellona è riuscito a iscrivere sei dei sette calciatori che ne avevano bisogno: Lewandowski, Raphinha, Christensen, Kessie, Dembelè e Sergi Roberto. Lo scrive As.

“Koundè è sconvolto, da settembre può essere libero” Secondo As, l'ex difensore francese del Siviglia ha preso malissimo la situazione. Sarebbe addirittura sconvolto. Come nei casi di Kessie e Christensen, tra l'altro, nel suo contratto Koundè ha una clausola che gli permette di essere libero se il Barcellona non riuscirà a ingaggiarlo entro il primo di settembre. Il che sarebbe un disastro avendolo pagato 50 milioni di euro. Difficilmente le cose precipiteranno in questo modo, ma trovarsi in questa situazione è già un duro colpo per l'immagine del Barça.