Lecce, un colpo clamoroso: Umtiti è a un passo!

LECCE - Un colpo clamoroso: Samuel Umititi è ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Lecce. Il difensore campione del mondo nel 2018 con la Francia sarebbe pronto a passare dal Barcellona al club giallorosso. Il direttore sportivo dei salentini, Pantaleo Corvino è in contatto con i balugrana per definire il passagio in prestito del classe 93. Un acquisto di spessore per la formazione di Baroni che andrebbe a migliorare il reparto difensivo. Cresciuto nelle giovanili del Lione, in prima squadra ha conquistato una Supercoppa ed una Coppa di Francia. Nel 2016 si è poi trasferito al Barcellona per 25 milioni di euro, con cui ha messo a referto ben 133 presenze e vinto 2 campionati, 3 supercoppe e 3 Coppe di Spagna. Nel mondiale di Russia risultò decisivo giocando titolare nell difesa di Deschamps. Ora Umtiti è rponto per la Serie A, il Lecce il posto dove ripartire.