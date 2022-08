Fernandes e il futuro di Ronaldo: "Anche se sapessi qualcosa non lo direi..."

I pochi minuti giocati da Cristiano Ronaldo durante Manchester United-Liverpool saranno gli ultimi del portoghese con i Red Devils? Dalle parti di Old Trafford l’interrogativo serpeggia, anche se non al punto di oscurare la gioia per la prima vittoria in Premier, ottenuta proprio contro i rivali storici, che ha sbloccato la classifica dopo i ko contro Brighton e Brentford.

Il Manchester United (senza Ronaldo) risorge contro il Liverpool La risposta arriverà comunque a breve, visto che sabato la squadra di Ten Hag sarà di nuovo in campo al St. Mary's Stadium di Southampton, ma al momento le certezze sul tema sono un paio: il tecnico olandese non vede CR7 come una pedina indispensabile per il progetto che contro il Liverpool ha dato i primi frutti anche in termini di gioco, ma Ronaldo ha acquisito un altro amico nello spogliatoio, Casemiro, compagno di tanti trionfi al Real Madrid, che si aggiunge al connazionale Bruno Fernandes.

Manchester United, Casemiro "trattiene" Ronaldo Proprio i due centrocampisti non hanno potuto esimersi dal rispondere a domande precise su Ronaldo. Il brasiliano ha fatto "catenaccio", mescolando la diplomazia all’emozione per l’arrivo al Teatro dei Sogni: "Il Manchester è uno dei più grandi club del mondo e può competere con la grandezza del Real Madrid, anche se ora c'è distanza. Non ho parlato con Cristiano, spero che rimanga perché è uno dei migliori giocatori di sempre”.