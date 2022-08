"Psg, Draxler e Icardi verso il braccio di ferro: no alla buonuscita"

Dopo il secco e definitivo no ricevuto dall’Inter per Milan Skriniar il mercato in entrata del Paris Saint-Germain potrebbe essersi concluso. La speranza dei dirigenti è invece quella di riuscire a piazzare prima della fine della sessione estiva diversi tra i tanti esuberi che ancora popolano la rosa di Christophe Galtier e che fin dall’inizio del ritiro non rientrano nei piani di tecnico e società.

"Icardi e Psg verso il muro contro muro"

Per quanto riguarda altri giocatori fuori dai piani della società, Idrissa Gueye è in attesa di trovare l’accordo con il Psg per la rescissione del contratto per poi definire il ritorno all’Everton, mentre non sembrano esserci sbocchi in vista per le situazioni di Julian Draxler e Mauro Icardi, che secondo Rmc sarebbero pronti al braccio di ferro con il club: il fantasista tedesco e l’attaccante argentino avrebbero infatti comunicato ai dirigenti di non avere intenzione di lasciare il Psg senza che prima venga loro riconosciuta la totalità dei compensi previsti dai rispettivi contratti, entrambi in scadenza nel 2024.

Il Psg e la grana degli esuberi

Tradotto: niente risoluzioni contrattuali con buonuscita e sì a trasferimenti in grado di garantire ingaggi in linea con quegli attuali, altrimenti i due potrebbero accettare di restare a Parigi pur fuori dai piani tecnici del club. Draxler, in particolare, avrebbe fatto arrivare il proprio pensiero direttamente al ds Campos, costretto a prendere atto di uno scenario preoccupante per il Psg a pochi giorni dalla fine del mercato.