"Manchester United, per l'attacco prende quota l'ipotesi Icardi"

Il tecnico olandese ha deciso di cancellare il giorno di riposo invitando il gruppo al centro sportivo di Carrington per analizzare la prestazione shock offerta al Community Stadium, tenere a rapporto la squadra e iniziare la preparazione verso il match contro i Reds in programma lunedì 22 in un Old Trafford nel quale andrà in scena una contestazione da parte dei tifosi nei confronti della proprietà.

Parallelamente al lavoro tecnico, oltre che psicologico, sulla squadra, però, Ten Hag si aspetta anche novità dal mercato, dal momento che se i valori dei singoli giocatori non sono certo quelli visti contro Brighton e Brentford, è evidente che il gruppo debba essere rinforzato negli ultimi giorni di trattative. Adrien Rabiot potrebbe essere il primo rinforzo, ma volti nuovi arriveranno anche in attacco, dove infuria il caso Ronaldo .

"Icardi pronto a valutare l'interessamento del Manchester"

L’attaccante portoghese è sempre più un corpo estraneo alla squadra, così alla luce anche del no del Bologna alla cessione di Marko Arnautovic e dell’infortunio di Anthony Martial, a Ten Hag serve con urgenza un nuovo centravanti, che potrebbe rispondere al nome di Mauro Icardi. L’argentino è stato invitato dal Psg a cercarsi un’altra destinazione per evitare di venire retrocesso nella squadra riserve che milita tra i dilettanti e la moglie agente Wanda Nara si è già messa all’opera: scartata per il momento l’ipotesi di un ritorno in Italia, dove il Monza aveva manifestato interesse, secondo 'Get French Football News' Icardi sarebbe pronto a prendere in considerazione l’ipotesi Manchester United. Reduce da un’annata con appena 13 partite e 5 gol, l’ex capitano dell’Inter ha la necessità di tornare a giocare al più presto con continuità e le sue motivazioni potrebbero fare al caso del Manchester United, che nelle prime due gare di Premier ha segnato un solo gol, contro il Brighton, ma su autorete di MacAllister.