"Ziyech: si fa avanti il Tottenham, Ajax più lontano"

Nuova svolta per il futuro di Hakim Ziyech , il trequartista classe 1993 in uscita dal Chelsea già obiettivo del Milan . Secondo il Sun, sta naufragando l'ipotesi di un ritorno del giocatore marocchino all' Ajax , mentre alle pretendenti si sarebbe aggiunto il Tottenham di Antonio Conte .

"Il Tottenham si unisce alla lotta per Ziyech"

Secondo il Sun, l'Ajax starebbe per scartare l'idea di un ritorno di Ziyech in Olanda a causa delle richieste troppo alte da parte del Chelsea. Il giocatore non rientra nei piani di Thomas Tuchel e vuole lasciare a tutti i costi i Blues prima della fine del mercato estivo, e gli agenti sono al lavoro per trovargli una destinazione alternativa. Già accostato al Milan, che poi ha virato sul belga De Keteleare, Ziyech sarebbe ora finito nel mirino del Tottenham: secondo il Sun il suo arrivo sarebbe una richiesta precisa di Antonio Conte. Gli Spurs, che hanno il budget necessario per chiudere il colpo, avrebbero già allacciato i primi contatti con i rivali cittadini per intavolare una trattativa.