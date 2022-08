"Lo United punta anche Ziyech"

E' un vero e proprio tourbillon di nomi quello riguardante le ultime due settimani rimanenti di calciomercato in casa Manchester United . Sullo sfondo dell'ormai snervante vicenda Cristiano Ronaldo , i Red Devils sembra stiano "sparando nel mucchio" per poter accaparrarsi qualche giocatore di pregio e rinforzare la rosa. Che attualmente, valta i soli i rinforzi Tyrell Malacia, Christian Eriksen e Lisandro Martinez .

Manchester United, ennesima suggestione di mercato: Hakim Ziyech

Così, dopo le ipotesi e le trattative concrete legate ora a Marko Arnautovic, ora ad Adrien Rabiot, finanche a Mauro Icardi, secondo il Manchester Evening Standard, il manager Erik Ten Hag avrebbe individuato in un altro ex Ajax come lui, l'ala Hakim Ziyech, il rinforzo giusto per rinforzare la trequarti. Il Milan, tornato ultimamente a seguire il giocatore, a questo punto, drizza le antenne.