"Cristiano Ronaldo, si fa largo l'ipotesi Sporting"

Olympique Marsiglia, Milan e Napoli sono i nomi delle squadre che hanno arricchito nelle ultime ore il “ventaglio” delle alternative a disposizione di Cristiano Ronaldo e del suo agente Jorge Mendes per concretizzare la “fuga” dal Manchester United.

Ronaldo-Osimhen, lo scambio non s'ha da fare Una dopo l’altra, tuttavia, anche queste ipotesi sono decadute piuttosto rapidamente: il presidente dell’Olympique Longoria ha ammesso che il club non si può permettere una simile operazione, il Milan non l’ha mai presa davvero in considerazione, mentre a Napoli si è spento tutto dopo le dichiarazioni del manager di Victor Osimhen, che ha smentito sul nascere l’ipotesi di uno scambio con CR7.

"Cristiano Ronaldo non è felice al Manchester United" Il Manchester United sembra aver metabolizzato il possibile addio del proprio fuoriclasse, ma i giorni passano e Cristiano è ancora “infelice” a Old Trafford. La parola chiave è proprio quella relativa all’attuale stato d’animo di insoddisfazione, se non di tristezza, che il portoghese sta provando sia perché allo stato attuale non potrà disputare la Champions League, che disputa ininterrottamente dal 2002, sia perché a Manchester il feeling per l’avventura-bis a Manchester non sembra davvero mai scoccato.