"Chelsea, c'è l'accordo con il Leicester per Fofana"

Il gong del calciomercato estivo sta per scadere e tutte le trattative “telenovela” si avviano lentamente alla conclusione. Una di queste è stata quella tra Leicester e Chelsea per Wesley Fofana , difensore francese classe 2000, che sembra ormai a un passo dal trasferimento a Stamford Bridge.

Secondo quanto riportato da RMC Sport, infatti, le due società hanno trovato un punto di intesa tra domanda e offerta, separate fino a pochi giorni fa da una forbice particolarmente profonda: le Foxes si erano infatti spinte a valutare quasi 100 milioni di euro per l’ex giocatore del Saint-Etienne, ma neppure questa richiesta ha scoraggiato il Chelsea, da tempo alla caccia di un altro centrale per completare il reparto e tamponare così, dopo l’acquisto di Kalidou Koulibaly , le partenze di Andreas Christensen e Anthony Rudiger.

"Chelsea, spesa record per Fofana?"

Non è stata resa nota la cifra sulla quale Chelsea e Leicester hanno raggiunto un punto d’incontro, ma 'Rmc' parla di una "cifra da record" e secondo il 'Sun' i Blues, che faranno firmare al giocatore, un contratto di sei anni, scuciranno 70 milioni, la stessa offerta che il Leicester aveva rifiutato pochi giorni fa. Decisiva anche la volontà del giocatore, che ha fortemente voluto il passaggio al Chelsea, ammorbidendo via via la posizione del Leicester: un segnale di un accordo imminente era arrivato dalla decisione del tecnico Brendan Rodgers di non convocare Fofana per la partita di Coppa di Lega contro lo Stockport.