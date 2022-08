"Barcellona, Depay può restare: ma c'è il nodo scadenza"

Manchester United, resta viva l'idea Depay

Tra le quali proprio Depay, in campo nel secondo tempo e autore della rete del momentaneo 3-2 a dieci dalla fine. L’ex Lione è subentrato al 57’ a Pierre-Emerick Aubameyang per una staffetta più che simbolica per quanto riguarda le strategie del mercato del Barcellona per il rush finale del mercato. Dopo la scelta della Juve di puntare su Milik, infatti, per Depay è rimasta solo la proposta del Manchester United, alle prese però già con l’acquisto di Antony oltre che con la telenovela-Ronaldo. Aubemeyang è invece ancora nel mirino del Chelsea, con Tuchel pronto a riabbracciarlo dopo la comune esperienza al Borussia Dortmund. Per questo, come riporta 'Sport', Depay alla fine potrebbe restare al Barcellona.