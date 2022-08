Koulibaly vede rosso: è il difensore con più espulsioni dal 2017

Brutto ko per il Chelsea che dopo la buona impressione destata contro il Tottenham e il successo di misura al debutto stagionale contro l’Everton dell’ex Lampard è inaspettatamente crollato sul campo del Leeds, travolgente per 3-0 ad Elland Road.

Il Chelsea crolla a Leeds

La prima sconfitta in campionato ha messo a nudo i limiti attuali della rosa di Thomas Tuchel, ancora in costruzione a causa di un mercato rallentato dal passaggio di proprietà. Schierati con un 3-5-2 che vedeva Havertz e Sterling come coppia d’attacco i Blues, che hanno subito due gol in cinque minuti tra il 33’ e il 38’ senza riuscire a reagire, sono apparsi troppo leggeri in avanti, ma anche a centrocampo, come confermato dal dato dei cinque gol subiti nei primi 270 minuti di campionato.