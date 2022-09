Arthur al Liverpool. Carragher non ci sta: “Non risolve i problemi”

Il brasiliano Arthur non piace a Jamie Carragher , ex bandiera del Liverpool . L'acquisto last minute del centrocampista della Juve non va molto giù a uno che proprio in quella zona del campo ha fatto fuoco e fiamme. Arthur è arrivato in prestito nell'ultimo giorno di mercato, sorprendendo un po' tutti.

Non proprio un benvenuto questo per l'ex bianconero. Il Liverpool, sempre secondo Carragher, aveva un altro obiettivo e dunque il brasiliano sarebbe stato un ripiego: “L'attuale centrocampista che vogliono, Bellingham, non è disponibile al momento, per cui penso che prendere qualcuno in prestito sia sensato”. Anche solo per riempire uno spazio vuoto, una casella. Arthur dovrà iniziare con il piede giusto per far cambiare idea a tifosi più o meno illustri molto scettici sul suo arrivo in Premier League.