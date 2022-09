Paredes già innamorato della Juve: "Un club da sogno"

Prime parole di Leandro Paredes in maglia bianconera. Il centrocampista argentino arrivato dal PSG si è concesso ai microfoni di Juventus TV: "Sono contento di essere qui, insieme a questo gruppo, a questa società, in questo club. Volevo essere qui da tanto quindi sono felice. Per me la Juve è una squadra dei sogni. Ho avuto tanti anni la possibilità di venire qui, ma questa volta non volevo farmela sfuggire. Ho sempre detto ai miei amici e alla mia famiglia: 'O la Juve, o nessuno'".

Paredes: "Ho sempre sognato di giocare alla Juve. Che bello essere qui col mio amico Di Maria"

L'argentino ex Roma ha quindi aggiunto, presente ieri in tribuna per la sfida della Vecchia Signora allo Spezia, ha aggiunto, parlando del connazionale ed ex compagno di squadra a Parigi Angel Di Maria: "Abbiamo un rapporto d’amicizia da tanti anni, non solo tra noi ma anche con le nostre famiglie. Essere qui insieme a lui in un'altra squadra è qualcosa di speciale".