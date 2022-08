Juve, tifosi in festa per Paredes: applausi, cori e abbraccio con Pogba

Juve, accoglienza da star per Paredes allo Stadium

Nell’ordine Stories Instagram del centrocampista per celebrare l’approdo in bianconero, visite mediche e corsa all’Allianz Stadium per assistere alla partita contro lo Spezia, ma soprattutto per prendersi i primi applausi dei propri nuovi tifosi. Ecco allora che l’intervallo della gara contro la formazione di Luca Gotti si è trasformato in un vero e proprio evento, con Paredes, con tanto di maglietta bianconera sulle spalle, accolto come una star con tanto di palco personalizzato ad esaltare il contorno di applausi e cori personalizzati da parte dei tifosi della Juve in visibilio per il nuovo regista di Allegri. E c'è stato spazio anche per un abbraccio con Paul Pogba, assente illustre dell'inizio di stagione della Juve.