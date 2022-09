Barcellona, Xavi annuncia: "Pjanic ha deciso di lasciarci"

Barcellona, Xavi: "Pjanic ha deciso di andare via"

"Pjanic ha deciso di lasciarci - ha confermato in conferenza stampa Xavi -. È stato un grande professionista fino ad oggi, è un giocatore che mi piace. Ma capisco la sua voglia di avere più minuti". Rientrato dal prestito in Turchia al Besiktas, Pjanic non aveva ancora esordito in questa stagione, accomodandosi in panchina in tutte le prime quattro partite dei catalani.