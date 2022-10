"Manchester United, Ten Hag ha chiesto la cessione di Ronaldo a gennaio"

La seconda avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United potrebbe concludersi in anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto. Lo strappo seguito al clamoroso rifiuto di entrare in campo durante la partita contro il Tottenham dello scorso 19 ottobre sembra infatti aver segnato una svolta definitiva nel rapporto con il tecnico Erik Ten Hag e con il resto dello spogliatoio.

"Ten Hag dà il via libera alla cessione di Ronaldo"

Secondo quanto riporta il Mirror, il tecnico olandese, che era sempre stato irremovibile sulla possibile cessione di Cristiano Ronaldo a stagione in corso, tanto durante lo scorso mercato estivo quanto in previsione della sessione invernale di trasferimenti, avrebbe cambiato idea dopo l’ultimo atto di insubordinazione dell’attaccante portoghese ed è quindi pronto non solo a cancellare il proprio veto sull’addio di CR7 a Old Trafford, ma anzi a caldeggiare l’eventuale cessione qualora a gennaio si presentasse un’offerta ritenuta interessante dal giocatore.

Manchester United, obiettivo Champions League

Chiara la volontà di Ten Hag di riportare il sereno nello spogliatoio in vista della seconda parte di una stagione che per il Manchester United sta prendendo una piega promettente per quanto riguarda il raggiungimento dell’obiettivo di partenza, il ritorno in Champions League, un traguardo che sembrava già sfumato dopo l’inizio shock con tre sconfitte nelle prime tre partite, ma che è alla portata, come confermato dai recenti risultati raccolti dalla squadra, il 2-0 sul Tottenham e l’1-1 contro il Chelsea.

Manchester United, Ronaldo può tornare in campo in Europa League

Così, alla luce anche del malcontento creatosi fin dall’estate all’interno dello spogliatoio a causa dei comportamenti di Ronaldo, Ten Hag sarebbe giunto alla conclusione che la partenza anticipata di Ronaldo possa dare benefici per l’equilibrio del gruppo squadra. Nell’immediato, tuttavia, non dovrebbe cambiare nulla e il portoghese sembra destinato a tornare presto ad allenarsi con i compagni dopo la punizione dell’esclusione subita contro il Chelsea, alla quale è seguita una multa salatissima, e a tornare tra i convocati in vista del match di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol, a patto che il giocatore esprima pentimento anche davanti ai compagni per il proprio comportamento avuto durante la partita contro il Tottenham