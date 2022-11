Il presidente del Flamengo chiude a Ronaldo: "Da noi farebbe panchina"

Il momento d'oro del Flamengo

Interrotto nel 2019 il digiuno di successi nella competizione che durava dal 1981, anno della prima e per lungo tempo unica affermazione nella Libertadores, il club rubonegro è tornato ai vertici, come confermato dalle tre finali giocate negli ultimi quattro anni, compresa quella persa nel 2021 contro il Palmeiras, ai quali si aggiungono due titoli brasiliani e altrettante Supercoppe e una coppa nazionale vinte negli ultimi tre anni. Merito anche degli investimenti e della oculata gestione del presidente Rodolfo Landim, che pochi giorni dopo il trionfo di Guayaquil ha stroncato sul nascere le voci sul possibile arrivo a Rio de Janeiro di Cristiano Ronaldo.

"Cristiano da noi non giocherebbe"

Il fuoriclasse portoghese potrebbe lasciare il Manchester United già a gennaio, o più probabilmente al termine della stagione alla naturale scadenza del contratto, ma il Flamengo non sarà il suo approdo. Landim, intervenuto al podcast "Papo Reto", non ha usato giri di parole per escludere l’ipotesi: "Non so da dove provenga questa notizia, ma chi l'ha messa in giro ha molta creatività. Leggo su internet che gli sarebbero stati offerti quasi 247,5 milioni di euro per un contratto di due anni, ovvero oltre 10,2 milioni al mese. Parliamo di un valore ben al di sopra dell'intero monte ingaggi del Flamengo". Landim si sofferma anche sul lato tecnico, prima di tornare a escludere l’affare per motivi economici: “Prima di tutto mi chiedo: per quale posto Ronaldo verrebbe al Flamengo? Per stare in panchina? CR7 sostituto di Pedro o Gabigol? Non posso. Il tempo di gestire le cose in modo amatoriale, di pensare che in futuro pagheremo i conti è finito. Nessuno qui impazzirà e non faremo mai un passo che non sia sicuro per il club".

Flamengo, Landim spegne anche le voci su Neymar

Quello di Ronaldo non è però l'unico nome illustre accostato al Flamengo. Nelle ultime ore si è parlato anche del possibile ritorno in patria di Neymar, ma anche in questo caso Landim è perentorio: "Non so quanto guadagni Neymar, ho sentito che è vicino a quattro milioni di euro al mese. Noi sicuramente non possiamo neppure avvicinarci, riceverà sicuramente proposte migliori. Avere Neymar sarebbe un sogno per qualsiasi club in Brasile, ma penso che giocherà fuori dal Brasile ancora per un po'".