"Cristiano Ronaldo verso il No all'Al-Nassr: vuole solo la Champions"

Duecento milioni di euro a stagione per i prossimi due anni e mezzo. E' possibile rifiutare un'offerta del genere? Secondo il "Sun" sì. E, infatti, Cristiano Ronaldo sarebbe orientato a declinare la più che allettante proposta dell' Al-Nassr , spinto dal desiderio di continuare a dimostrare il suo valore ai massimi livelli del calcio europeo.

"Cristiano Ronaldo verso il No all'Al-Nassr"

Per il tabloid britannico, infatti, CR7 ha ancora voglia di Champions e sarebbe questo il motivo principale del possibile No agli arabi della capitale Riyadh. Del resto, già in passato ha rispedito al mittente le offerte dell'Al-Hilal, altro club saudita della capitale.