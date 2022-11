Corea del Sud-Portogallo, le quote dicono Over 2,5

La situazione dei gruppi G e H a 90 minuti dal termine della fase a gironi è molto simile. Due nazionali già certe degli ottavi ( Brasile e Portogallo ) e le altre tre a sgomitare per il secondo biglietto. Nel girone H è il Ghana , con 3 punti, a presentarsi davanti rispetto a Uruguay e Corea del Sud (1 a testa).

Nella terza giornata il Portogallo di Ronaldo sfiderà le tigri asiatiche, che dopo il pareggio a reti bianche con l'Uruguay hanno perso 3-2 contro il Ghana.

Corea del Sud-Portogallo, fai il tuo pronostico

I consigli per le scommesse: primo e secondo tempo

Premessa. Se la squadra di Fernando Santos gioca al massimo (o quasi) delle sue possibilità non dovrebbe avere problemi contro i sudcoreani, dinamici sì ma anche disordinati e con poca qualità.

Il Portogallo nelle due gare precedenti ha archiviato la pratica nei secondi tempi dopo che i primi si erano chiusi con lo score di partenza: 0-0. Stavolta le cose andranno diversamente?

Per le quote l'Over 2,5 è una possibilità concreta: i bookie sono d'accordo, fissando tale opzione a 1.72.

Altri esiti buoni per le scommesse? Il consiglio è di considerare l'Over 0,5 1° tempo+Over 0,5 2° tempo a 1.60.